06 de outubro de 2025
RESGATE NA PRAIA

Menino de 12 anos é 'ressuscitado' por socorristas após se afogar

Por Da redação | Guarujá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TH+Portal/Ricardo Santos
Ilha Pombeba, em Guarujá
Ilha Pombeba, em Guarujá

Um menino de 12 anos foi ressuscitado por socorristas após se afogar no mar, na Praia das Pitangueiras, nas proximidades da Ilha Pombeba, em Guarujá. O resgate aconteceu na manhã deste domingo (5).

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que atendeu a ocorrência de afogamento. O menino estava acompanhado da mãe e do tio, ambos residentes no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, de nacionalidade boliviana. O garoto teria ingressado em uma área sinalizada quando ocorreu o incidente.

O guarda-vidas realizou o resgate imediato, retirando a vítima da água sem respiração e sem pulso. As manobras de reanimação foram iniciadas rapidamente, com suporte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que contou com médico e enfermeiro no local.

Após cerca de 20 minutos de atendimento intensivo, foi possível reverter o quadro ainda na areia, restabelecendo pulso e respiração do menino, que foi encaminhado com vida ao pronto-socorro do Hospital Santo Amaro, onde permanece em atendimento médico.

“O Corpo de Bombeiros ressalta o excelente trabalho da equipe de guarda-vidas e Samu, cuja atuação técnica e ágil foi determinante para o desfecho positivo da ocorrência”, disse o GBMar.

Em razão do incidente, o Corpo de Bombeiros reforçou recomendações essenciais para prevenir afogamentos:

Respeite sempre as placas de sinalização e as orientações dos guarda-vidas;

Evite entrar no mar em locais com correnteza ou próximos a pedras;

Crianças devem permanecer sob supervisão constante de um adulto, mesmo em áreas rasas;

Não consuma bebidas alcoólicas antes de nadar;

Em caso de emergência, não tente realizar o resgate por conta própria, acione imediatamente o guarda-vidas ou o número 193.

