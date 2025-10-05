Menino de 12 anos é 'ressuscitado' por socorristas após se afogar

Um menino de 12 anos foi ressuscitado por socorristas após se afogar no mar, na Praia das Pitangueiras, nas proximidades da Ilha Pombeba, em Guarujá. O resgate aconteceu na manhã deste domingo (5).

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que atendeu a ocorrência de afogamento. O menino estava acompanhado da mãe e do tio, ambos residentes no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, de nacionalidade boliviana. O garoto teria ingressado em uma área sinalizada quando ocorreu o incidente.