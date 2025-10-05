Menino de 12 anos é 'ressuscitado' por socorristas após se afogar

Um menino de 12 anos foi ressuscitado por socorristas após se afogar no mar, na Praia das Pitangueiras, nas proximidades da Ilha Pombeba, em Guarujá. O resgate aconteceu na manhã deste domingo (5).
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que atendeu a ocorrência de afogamento. O menino estava acompanhado da mãe e do tio, ambos residentes no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, de nacionalidade boliviana. O garoto teria ingressado em uma área sinalizada quando ocorreu o incidente.
O guarda-vidas realizou o resgate imediato, retirando a vítima da água sem respiração e sem pulso. As manobras de reanimação foram iniciadas rapidamente, com suporte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que contou com médico e enfermeiro no local.
Após cerca de 20 minutos de atendimento intensivo, foi possível reverter o quadro ainda na areia, restabelecendo pulso e respiração do menino, que foi encaminhado com vida ao pronto-socorro do Hospital Santo Amaro, onde permanece em atendimento médico.
“O Corpo de Bombeiros ressalta o excelente trabalho da equipe de guarda-vidas e Samu, cuja atuação técnica e ágil foi determinante para o desfecho positivo da ocorrência”, disse o GBMar.
Em razão do incidente, o Corpo de Bombeiros reforçou recomendações essenciais para prevenir afogamentos:
Respeite sempre as placas de sinalização e as orientações dos guarda-vidas;
Evite entrar no mar em locais com correnteza ou próximos a pedras;
Crianças devem permanecer sob supervisão constante de um adulto, mesmo em áreas rasas;
Não consuma bebidas alcoólicas antes de nadar;
Em caso de emergência, não tente realizar o resgate por conta própria, acione imediatamente o guarda-vidas ou o número 193.