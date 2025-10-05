06 de outubro de 2025
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Três mulheres ficam feridas em acidente na BR-101, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Veículos envolvidos no acidente
Veículos envolvidos no acidente

Três mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia BR-101, em Ubatuba, na madrugada deste domingo (5), por volta das 4h.

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito, em apoio ao Samu, no km 63+500 da BR-101, no Saco da Ribeira.

Foram atendidas três mulheres acidentadas, que estavam conscientes e orientadas. A guarnição efetuou o desligamento das baterias dos veículos e aguardou a retirada dos carros pelo guincho do DER, para realizar a limpeza da pista.

Segundo os bombeiros, o local foi deixado aos cuidados do policiamento rodoviário para providências administrativas.

