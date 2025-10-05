Três mulheres ficam feridas em acidente na BR-101, em Ubatuba

Três mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia BR-101, em Ubatuba, na madrugada deste domingo (5), por volta das 4h.

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito, em apoio ao Samu, no km 63+500 da BR-101, no Saco da Ribeira.