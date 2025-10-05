Empresário Alexandre Carvalho morre após acidente doméstico

O empresário Alexandre Carvalho, 58 anos, diretor do Grupo Urca Energia, morreu na sexta-feira (3) no Rio de Janeiro após sofrer um acidente doméstico.

Ele morreu após ficar internado por uma semana no Hospital Copa Star. Carvalho era companheiro da atriz Isabelle Nassar, que atuou na novela "Travessia", da TV Globo. O casal tinha uma filha. O enterro será neste domingo (5), no cemitério São Francisco Xavier, no Caju.