Brasil: 14 confirmações e 181 suspeitas de ingestão de metanol

O Ministério da Saúde informou, nesse sábado (4), que o Brasil tem 195 notificações de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica, sendo 14 casos confirmados e 181 em investigação. As notificações foram enviadas pelos estados até as 16h para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São Paulo lidera com 162 registros - 14 confirmados e 148 em investigação. Também há casos suspeitos em 13 estados e no Distrito Federal.