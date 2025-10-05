PM prende homem e apreende 1,4 kg de drogas na zona sul de S.José

Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar na zona sul de São José dos Campos. Os policiais apreenderam 1,4 kg de drogas.

Por volta das 20h30 da última quinta-feira (2), após informações via 190 de denúncia de armazenamento de drogas em uma residência no bairro Imperial, uma equipe de policiais militares do 46º BPM/I se deslocou até o local.