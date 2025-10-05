PM prende homem e apreende 1,4 kg de drogas na zona sul de S.José

Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar na zona sul de São José dos Campos. Os policiais apreenderam 1,4 kg de drogas.
Por volta das 20h30 da última quinta-feira (2), após informações via 190 de denúncia de armazenamento de drogas em uma residência no bairro Imperial, uma equipe de policiais militares do 46º BPM/I se deslocou até o local.
A entrada foi franqueada por um dos moradores e, durante a averiguação, os policiais localizaram uma caixa com diversos entorpecentes, que estava escondida dentro de uma cômoda, entre roupas.
O homem confessou que armazenava as drogas para o tráfico de uma rua do bairro Elmano Veloso, também na zona sul.
Foram apreendidos um total de 1,462 kg de entorpecentes, sendo 400 unidades de dry (330 g), 56 pedras de crack (20 g), 388 porções de skank (560 g), 250 eppendorfs de cocaína (410 g) e 360 porções de maconha (145 g), além de um aparelho celular.
Os policia deram voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, onde foi elaborado o boletim de ocorrência por tráfico de drogas. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.