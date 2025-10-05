Colisão entre três carros coloca criança em risco em São José

Um motorista de 28 anos foi preso em flagrante, nesse sábado (4), por embriaguez ao volante, desacato e expor a vida ou a saúde de terceiros após causar um acidente envolvendo três veículos na avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos.

Não houve feridos entre os demais condutores, mas uma criança que estava no banco dianteiro e sem cinto de segurança foi retirada do carro e levada para avaliação médica.