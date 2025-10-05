Colisão entre três carros coloca criança em risco em São José

Um motorista de 28 anos foi preso em flagrante, nesse sábado (4), por embriaguez ao volante, desacato e expor a vida ou a saúde de terceiros após causar um acidente envolvendo três veículos na avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos, zona sul de São José dos Campos.
Não houve feridos entre os demais condutores, mas uma criança que estava no banco dianteiro e sem cinto de segurança foi retirada do carro e levada para avaliação médica.
Em patrulhamento de rotina, guardas municipais se depararam com um acidente envolvendo três veículos: Corsa Wind (indiciado), Corsa/Classic e um Renault Kwid.
Conforme relatos no boletim de ocorrência, testemunhas apontaram o condutor do Corsa Wind como causador do acidente, indicando que ele trafegava em alta velocidade e com sinais visíveis de embriaguez, quando colidiu na traseira do Classic.
Com o impacto, o Classic foi projetado contra o Kwid à frente. Os dois motoristas atingidos não sofreram lesões.
No interior do Corsa, havia uma lata de cerveja. A criança, sobrinha do condutor, estava no banco dianteiro e sem cinto.
Populares retiraram a chave da ignição ao perceber que o motorista tentava fugir do local do acidente e mantinha o carro em marcha, o que ocasionou nova colisão contra o veículo da frente. Um homem retirou a criança e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento.
Durante a intervenção, o condutor proferiu ofensas aos agentes públicos e outros xingamentos, exibindo comportamento agressivo. Diante da situação, houve uso de algemas para preservar a integridade dos envolvidos e impedir a fuga.
Em seguida, o homem foi conduzido à unidade de saúde, onde o exame clínico atestou sinais visíveis de embriaguez. Consulta ao sistema indicou ausência de habilitação.
Com base na materialidade e indícios de autoria, a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e perigo para a vida ou saúde de outrem — este último vinculado à presença da criança no veículo. Não houve arbitramento de fiança na delegacia, em razão da soma das penas.
O boletim de ocorrência destacou que a criança estava no banco dianteiro, sem cinto de segurança, o que evidenciou risco à integridade física. Em situações assim, além das sanções administrativas, a autoridade pode enquadrar criminalmente o responsável quando há perigo direto e iminente, como ocorreu no caso.
O suspeito permanece à disposição da Justiça após a ratificação do flagrante. O inquérito reúne depoimentos de guardas, vítimas e populares, além do laudo clínico e demais elementos (como o relato sobre a lata de cerveja no interior do carro) para subsidiar a atuação do Ministério Público e a avaliação judicial.