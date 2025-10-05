05 de outubro de 2025
FIM DA ANGÚSTIA

Após desaparecer, motorista de app é encontrado com vida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Marcos Aurélio é motorista por aplicativo
Marcos Aurélio é motorista por aplicativo

O motorista de aplicativo Marcos Aurélio de Oliveira, 43 anos, foi encontrado com vida após desaparecer na manhã desse sábado (4), em São José dos Campos.

A família estava desesperada e pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o motorista, que mora na Vila Tatetuba, zona leste da cidade.

“Eu estou desesperada. Eu sou a mãe dele. Se alguém ver ele, por favor, avisar a família. Deus abençoe e proteja meu filho querido”, disse a mãe.

Marcos saiu nas primeiras horas da manhã e não deu mais informações. O celular do motorista não recebeu mais ligações e o carro estava desaparecido.

Porém, neste domingo (5), o próprio Marcos entrou em contato e esclareceu que tudo não passou de um mal-entendido.

Ele explicou que estava em um local sem sinal de celular, o que impossibilitou a comunicação por algumas horas, mas está bem. "Glória a Deus que foi só um susto", disse a mãe.

Ela agradeceu a todos pela solidariedade, mensagens e preocupação, reforçando que o caso foi apenas uma falha de comunicação.

