Após desaparecer, motorista de app é encontrado com vida em SJC

O motorista de aplicativo Marcos Aurélio de Oliveira, 43 anos, foi encontrado com vida após desaparecer na manhã desse sábado (4), em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A família estava desesperada e pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o motorista, que mora na Vila Tatetuba, zona leste da cidade.
“Eu estou desesperada. Eu sou a mãe dele. Se alguém ver ele, por favor, avisar a família. Deus abençoe e proteja meu filho querido”, disse a mãe.
Marcos saiu nas primeiras horas da manhã e não deu mais informações. O celular do motorista não recebeu mais ligações e o carro estava desaparecido.
Porém, neste domingo (5), o próprio Marcos entrou em contato e esclareceu que tudo não passou de um mal-entendido.
Ele explicou que estava em um local sem sinal de celular, o que impossibilitou a comunicação por algumas horas, mas está bem. "Glória a Deus que foi só um susto", disse a mãe.
Ela agradeceu a todos pela solidariedade, mensagens e preocupação, reforçando que o caso foi apenas uma falha de comunicação.