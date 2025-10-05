Após desaparecer, motorista de app é encontrado com vida em SJC

O motorista de aplicativo Marcos Aurélio de Oliveira, 43 anos, foi encontrado com vida após desaparecer na manhã desse sábado (4), em São José dos Campos.

A família estava desesperada e pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o motorista, que mora na Vila Tatetuba, zona leste da cidade.