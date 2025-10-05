Após fuga no Vale, suspeitos batem carro em poste e são presos

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após uma fuga de carro em alta velocidade pelas ruas de Caçapava, na noite desse sábado (4). O veículo só parou após colidir em um poste, que caiu sobre uma casa. Os suspeitos foram presos.

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Menino Jesus, em Caçapava, uma equipe da Polícia Militar avistou dois homens em um veículo Hyundai Tucson de cor preta.