Após fuga no Vale, suspeitos batem carro em poste e são presos

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após uma fuga de carro em alta velocidade pelas ruas de Caçapava, na noite desse sábado (4). O veículo só parou após colidir em um poste, que caiu sobre uma casa. Os suspeitos foram presos.
Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Menino Jesus, em Caçapava, uma equipe da Polícia Militar avistou dois homens em um veículo Hyundai Tucson de cor preta.
Ao perceber a presença dos policiais, o condutor demonstrou nervosismo e desobedeceu à ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade pelas principais vias da cidade.
Segundo a PM, o carro passou pelas avenidas Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo, Coronel Alcântara e Vera Cruz, além da Rua do Porto.
A perseguição terminou na rua Pastor José Souza Filho, quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste, que tombou sobre o muro de uma residência.
Um dos ocupantes ficou inconsciente e com ferimentos na cabeça, sendo socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao pronto-socorro da Fusam.
Durante a revista, os policiais localizaram entorpecentes no interior do carro. Os dois homens foram conduzidos ao Distrito Policial, onde a autoridade de plantão elaborou as medidas cabíveis. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça para as devidas providências legais.