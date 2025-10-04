Dois moradores de SJC com suspeita de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde confirmou na tarde deste sábado (4) que três casos suspeitos de intoxicação por metanol estão em investigação no Vale do Paraíba. Dois deles foram registrados em São José dos Campos e um em Jacareí.
Na sexta-feira (3), o órgão havia informado apenas um caso suspeito, o de uma mulher de 47 anos moradora de São José dos Campos que apresentou sintomas após ingerir gin em Minas Gerais. Segundo a prefeitura, ela recebeu alta e se recupera em casa.
O segundo paciente joseense ainda não teve o estado de saúde divulgado. A administração municipal foi acionada para esclarecimentos e o caso segue sob apuração.
Em Jacareí, o paciente é um homem de 26 anos, morador do Jardim Bela Vista, que apresentou náusea, vômitos e dores abdominais após consumir cachaça possivelmente contaminada. Ele procurou atendimento na UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz e foi transferido para a UTI da Santa Casa, onde permanece internado com quadro estável e previsão de alta nas próximas 48 horas.
De acordo com a Prefeitura de Jacareí, amostras da bebida foram apreendidas e encaminhadas para análise laboratorial em São Paulo, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde. O antídoto chegou a ser solicitado na capital, mas até o momento não houve necessidade de aplicação.
Os três casos são, até agora, os únicos sob investigação no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, segundo o Ministério da Saúde. As autoridades reforçam o alerta para que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa, especialmente as vendidas a granel ou sem rótulo.