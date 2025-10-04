Dois moradores de SJC com suspeita de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde confirmou na tarde deste sábado (4) que três casos suspeitos de intoxicação por metanol estão em investigação no Vale do Paraíba. Dois deles foram registrados em São José dos Campos e um em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na sexta-feira (3), o órgão havia informado apenas um caso suspeito, o de uma mulher de 47 anos moradora de São José dos Campos que apresentou sintomas após ingerir gin em Minas Gerais. Segundo a prefeitura, ela recebeu alta e se recupera em casa.