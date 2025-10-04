Corrida com fãs reúne grande público dos Detonautas em SJC

O vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, movimentou São José dos Campos na noite deste sábado (4) ao comandar uma corrida com fãs que reuniu um grande público na Farma Conde Arena, na zona oeste da cidade.
O evento, que antecedeu o show da banda no festival Zamba Music, contou com a participação de admiradores de várias idades e cidades da região. Simpático e atencioso, Tico interagiu, tirou fotos e conversou com os fãs antes da largada. A atividade teve saída pontualmente às 18h30, em clima de descontração e energia positiva.
O cantor, conhecido por incentivar hábitos saudáveis e momentos de integração com o público, destacou a importância da corrida como forma de união e celebração. Após o encontro, ele gravou um vídeo agradecendo a presença dos participantes e convidando o público para o show do Detonautas, marcado para 23h30, no Palácio Sunset, dentro do Zamba Music.
“Foi lindo ver tanta gente participando com alegria. Obrigado a todos que estiveram com a gente nessa corrida. Agora é se preparar para o show mais tarde!”, disse Tico.
Durante o dia, Tico Santa Cruz e os integrantes da banda também aproveitaram o tempo livre para conhecer alguns dos principais pontos turísticos de São José dos Campos, incluindo o Parque Vicentina Aranha, o Parque da Cidade e o Museu Aeroespacial.
O cantor encerrou a passagem pela Farma Conde Arena deixando uma marca de simpatia, inspiração e proximidade com os fãs.