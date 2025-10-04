Corrida com fãs reúne grande público dos Detonautas em SJC

O vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, movimentou São José dos Campos na noite deste sábado (4) ao comandar uma corrida com fãs que reuniu um grande público na Farma Conde Arena, na zona oeste da cidade.

O evento, que antecedeu o show da banda no festival Zamba Music, contou com a participação de admiradores de várias idades e cidades da região. Simpático e atencioso, Tico interagiu, tirou fotos e conversou com os fãs antes da largada. A atividade teve saída pontualmente às 18h30, em clima de descontração e energia positiva.