Paciente em UTI do Vale tem suspeita de intoxicação por metanol

A Prefeitura de Jacareí informou que investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol no município. O paciente é um homem de 26 anos, morador do Jardim Bela Vista, que procurou atendimento na UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz nesta sexta-feira (3) com sintomas característicos do problema. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva.

De acordo com a administração municipal, todas as medidas de emergência foram adotadas para conter os efeitos da substância, incluindo a liberação e aplicação do antídoto compatível, após avaliação clínica e orientação do centro de referência da Universidade de São Paulo.

A confirmação da presença de metanol no organismo do paciente será feita por meio de exames laboratoriais conduzidos pelo laboratório indicado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, responsável pelas análises toxicológicas específicas.