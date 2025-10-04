São José Basket vence o Corinthians na prorrogação

Na prorrogação, o São José Basket venceu o Corinthians por 66 a 65 na tarde deste sábado (4), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista do Campeonato Paulista Feminino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, foi a quatro vitórias e quatro derrotas, com 50% de aproveitamento e em sexto lugar. Já o Corinthians, com seis vitórias e duas derrotas, fica em terceiro lugar.