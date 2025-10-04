São José Basket vence o Corinthians na prorrogação

Na prorrogação, o São José Basket venceu o Corinthians por 66 a 65 na tarde deste sábado (4), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista do Campeonato Paulista Feminino.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, foi a quatro vitórias e quatro derrotas, com 50% de aproveitamento e em sexto lugar. Já o Corinthians, com seis vitórias e duas derrotas, fica em terceiro lugar.
Agora, o São José aguarda a confirmação da tabela da fase do realinhamento, quando os nove times se dividem em dois grupos, um com quatro e outro com cinco times.
Como foi o jogo
Em quadra, o Corinthians começou melhor que o São José e venceu o primeiro quarto por 24 a 17, uma vantagem de sete pontos.
Depois, veio o segundo quarto e as joseenses conseguiram melhorar e fizeram 11 a 8. Assim, o time da casa foi para o intervalo perdendo por quatro pontos: 32 a 28.
Após o intervalo, o São José continuou melhor, venceu por 18 a 15 e descontou a vantagem corintiana para apenas um ponto. No último quarto, vitória joseense por 11 a 10 e empate na partida, que foi para a prorrogação.
No tempo extra, o São José foi um pouco melhor, se impôs e acabou fechando a partida em 66 a 65.