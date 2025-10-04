Corrida de crianças reúne mais de 1,2 mil na Farma Conde Arena

A manhã deste sábado (4) foi marcada por muita alegria e solidariedade na Farma Conde Arena, na zona oeste de São José dos Campos, que recebeu a 2ª edição da Corrida Kids Solidária. O evento reuniu mais de 1,2 mil pessoas, entre familiares e participantes, e contou com a inscrição de 420 crianças de diferentes idades.
A corrida foi dividida em várias categorias, conforme a faixa etária dos pequenos atletas, e todas as crianças receberam medalhas e kits personalizados. Além das provas, o evento contou com uma série de atividades recreativas, apresentações com palhaços e ações de entretenimento que animaram o público durante toda a manhã.
Toda a renda obtida com as inscrições, que ultrapassou R$ 20 mil, será destinada ao Gaac Vale (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), instituição que oferece tratamento e apoio a crianças em tratamento oncológico na região.
De acordo com os organizadores, o evento só foi possível graças à colaboração de diversas empresas parceiras, que ajudaram com a estrutura, doações e distribuição de produtos. A Farma Conde Arena também apoiou a causa, cedendo gratuitamente o espaço para a realização da corrida.
“É uma alegria ver esse espaço se transformando em um ponto de encontro para ações que unem esporte e solidariedade. A Arena está sempre de portas abertas para eventos que impactam positivamente a comunidade”, afirmou Roberto Couto, diretor da Farma Conde Arena.
A organizadora do evento, Márcia Watanabe, destacou a importância do engajamento social e o entusiasmo das famílias. “Ver tantas crianças participando com alegria e famílias reunidas por uma causa tão nobre é emocionante. Cada passo dado aqui representa um gesto de amor e esperança”, disse.