Corrida de crianças reúne mais de 1,2 mil na Farma Conde Arena

A manhã deste sábado (4) foi marcada por muita alegria e solidariedade na Farma Conde Arena, na zona oeste de São José dos Campos, que recebeu a 2ª edição da Corrida Kids Solidária. O evento reuniu mais de 1,2 mil pessoas, entre familiares e participantes, e contou com a inscrição de 420 crianças de diferentes idades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A corrida foi dividida em várias categorias, conforme a faixa etária dos pequenos atletas, e todas as crianças receberam medalhas e kits personalizados. Além das provas, o evento contou com uma série de atividades recreativas, apresentações com palhaços e ações de entretenimento que animaram o público durante toda a manhã.