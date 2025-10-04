Adeus, professora Karen! Morte arrasa familiares no Vale

Familiares, amigos, colegas e ex-alunos se despedem neste sábado (4) de Karen Cristiane de Ávila Vidal, que morreu na sexta-feira (3), aos 49 anos, em Jacareí. Nascida em 9 de setembro de 1976, Karen deixa um legado de afeto, dedicação e compromisso com a educação. A causa da morte não foi revelada.
O velório aconteceu no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento foi no Cemitério Memorial do Vale.
Karen era professora e marcou a vida de muitos alunos e famílias pela atenção, carinho e vocação com o ensino. Nas redes sociais, diversas homenagens prestaram tributo à educadora.
“Ela foi muito carinhosa e atenta com a minha filha, ficará para sempre em nossos corações. Descanse em paz, professora”, escreveu Priscila Siqueira, lembrando do tempo em que Karen lecionou no COC.
Elaine Bento também se emocionou ao recordar o cuidado da professora com o filho.
“Ela cuidou tanto do Kadu, acolheu como mãe mesmo. Vai fazer muita falta, mas não é um adeus e sim um até logo.”
Para Sandra Damascena, colega de trabalho na Volex, Karen era uma pessoa “maravilhosa e de luz”. Já Reginaldo Santos destacou o exemplo deixado. “Vai fazer muita falta, tanto como profissional da educação quanto como pessoa humana e responsável. Que Deus a receba com muita luz.”
Amanda Martins, mãe de uma aluna, escreveu uma das mensagens mais comoventes. “Hoje nos despedimos da melhor professora que minha filha poderia ter. Ela marcou nossas vidas com amor, paciência e dedicação. Será lembrada para sempre com saudade e gratidão.”
As mensagens se repetem em tom de emoção e gratidão, ressaltando o quanto a professora Karen deixou marcas profundas em sua comunidade escolar e entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.
“Por aqui fica um legado de uma professora espetacular, mãe e esposa dedicada, boa amiga. Vai em paz, sentiremos saudades eternas”, escreveu Luh Menezes, em uma das centenas de mensagens de carinho.