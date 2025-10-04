Adeus, professora Karen! Morte arrasa familiares no Vale

Familiares, amigos, colegas e ex-alunos se despedem neste sábado (4) de Karen Cristiane de Ávila Vidal, que morreu na sexta-feira (3), aos 49 anos, em Jacareí. Nascida em 9 de setembro de 1976, Karen deixa um legado de afeto, dedicação e compromisso com a educação. A causa da morte não foi revelada.

O velório aconteceu no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento foi no Cemitério Memorial do Vale.