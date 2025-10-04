URGENTE: Homem invade casa na zona sul de São José e mobiliza PM

Um homem invadiu uma casa na região sul de São José dos Campos, na tarde deste sábado (4), e mobilizou uma intensa ação da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após um homem, supostamente em situação de rua e usuário de drogas, ter invadido uma casa no Jardim Satélite, na zona sul de São José.