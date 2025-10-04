URGENTE: Homem invade casa na zona sul de São José e mobiliza PM

Um homem invadiu uma casa na região sul de São José dos Campos, na tarde deste sábado (4), e mobilizou uma intensa ação da Polícia Militar.
Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após um homem, supostamente em situação de rua e usuário de drogas, ter invadido uma casa no Jardim Satélite, na zona sul de São José.
O caso aconteceu em uma residência fechada na rua Polar, de propriedade de um homem idoso, que mora sozinho. A casa está vazia e fechada para reformas (foto abaixo).
Cinco viaturas e quase 10 policiais atenderam a ocorrência, além de apoio do helicóptero Águia. O chamado indicava furto, mas nada teria sido levado do local.
O suspeito fugiu da casa e está sendo procurado pela PM, que faz buscas pela região sul de São José.