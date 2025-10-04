04 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATENDIMENTO

URGENTE: Homem invade casa na zona sul de São José e mobiliza PM

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Viaturas da Polícia Militar nas proximidades do local da ocorrência
Viaturas da Polícia Militar nas proximidades do local da ocorrência

Um homem invadiu uma casa na região sul de São José dos Campos, na tarde deste sábado (4), e mobilizou uma intensa ação da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após um homem, supostamente em situação de rua e usuário de drogas, ter invadido uma casa no Jardim Satélite, na zona sul de São José.

O caso aconteceu em uma residência fechada na rua Polar, de propriedade de um homem idoso, que mora sozinho. A casa está vazia e fechada para reformas (foto abaixo).

Cinco viaturas e quase 10 policiais atenderam a ocorrência, além de apoio do helicóptero Águia. O chamado indicava furto, mas nada teria sido levado do local.

O suspeito fugiu da casa e está sendo procurado pela PM, que faz buscas pela região sul de São José.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários