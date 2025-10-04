URGENTE: Vale tem alerta extremo para incêndios

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, neste sábado (4), um alerta para o aumento do risco de incêndios em todas as regiões paulistas, com atenção especial ao Vale do Paraíba, onde as condições devem se agravar entre domingo (5) e segunda-feira (6).

De acordo com os mapas de monitoramento divulgados pelo órgão, ainda neste sábado há áreas com risco alto e outras com baixo potencial de fogo. No entanto, a partir de domingo, o cenário muda: grande parte do Vale entrará em estado de alerta, com várias cidades apresentando risco elevado de incêndios em vegetação.