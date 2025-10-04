04 de outubro de 2025
FOGO

URGENTE: Vale tem alerta extremo para incêndios

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Vale está em lista extrema
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, neste sábado (4), um alerta para o aumento do risco de incêndios em todas as regiões paulistas, com atenção especial ao Vale do Paraíba, onde as condições devem se agravar entre domingo (5) e segunda-feira (6).

De acordo com os mapas de monitoramento divulgados pelo órgão, ainda neste sábado há áreas com risco alto e outras com baixo potencial de fogo. No entanto, a partir de domingo, o cenário muda: grande parte do Vale entrará em estado de alerta, com várias cidades apresentando risco elevado de incêndios em vegetação.

Na segunda-feira, a previsão é de agravamento, com praticamente toda a região sob risco de alerta ou emergência. A situação no Vale acompanha a tendência observada em todo o território paulista, onde a Defesa Civil também classifica o risco como crítico.

A partir de terça-feira (7), a expectativa é de uma leve melhora, com redução gradual do risco em alguns pontos. Já na quarta (8) e quinta-feira (9), os mapas indicam condições mais estáveis, sem registros de risco de incêndios para a região.

