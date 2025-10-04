Com ação no Vale, prisões por falsificação de bebidas chegam a 41

O número de prisões realizadas pela Polícia Civil de São Paulo em operações por conta de adulteração de bebidas subiu para 41 neste sábado (4). As prisões se deram na capital paulista, Diadema, Santo André, Jacareí e Jundiaí.

Além delas, foram apreendidos milhares de materiais, como garrafas, rótulos de marcas e outros. As ações fazem parte da força-tarefa do governo estadual para combater casos de contaminação por metanol. Ao todo, 11 estabelecimentos foram interditados pela força-tarefa.