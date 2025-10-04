04 de outubro de 2025
ACIDENTE

Acidente deixa três feridos no Contorno Sul da Tamoios

São Sebastião
Da redação
Reprodução
Acidente no contorno sul da Tamoios
Acidente no contorno sul da Tamoios

Um grave acidente entre dois veículos ocorrido nessa sexta-feira (3) deixou três pessoas feridas no trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, próximo à saída do segundo túnel, no bairro Canto do Mar, em São Sebastião.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, do DER e do serviço Tamoios atuaram no local e implantaram o sistema “Pare e Siga” para controlar o tráfego na região.

Entre os feridos, uma pessoa ficou com lesões graves, por ter ficado presa às ferragens. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro central, mas até o momento não há confirmação oficial sobre o estado de saúde.

O tráfego no sentido de São Sebastião foi liberado por volta das 20h10, e o congestionamento seguiu intenso no local.

