Acidente deixa três feridos no Contorno Sul da Tamoios

Um grave acidente entre dois veículos ocorrido nessa sexta-feira (3) deixou três pessoas feridas no trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, próximo à saída do segundo túnel, no bairro Canto do Mar, em São Sebastião.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, do DER e do serviço Tamoios atuaram no local e implantaram o sistema “Pare e Siga” para controlar o tráfego na região.