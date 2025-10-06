Pais denunciam ameaças em escola particular de Taubaté

Pais de alunos da rede particular Elite/Idesa, em Taubaté, registraram boletins de ocorrência e apresentaram queixas à direção da escola após episódios de intimidação e ameaças envolvendo um estudante do ensino médio. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal T7 News.

Segundo relatos obtidos pelo site, o aluno teria apresentado comportamento agressivo e chegou a exibir um objeto semelhante a um canivete, causando medo entre colegas e preocupação entre os responsáveis.