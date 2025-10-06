06 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Pais denunciam ameaças em escola particular de Taubaté

Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Marcelo Caltabiano/Reprodução
Caso foi registrado na Polícia Civil
Caso foi registrado na Polícia Civil

Pais de alunos da rede particular Elite/Idesa, em Taubaté, registraram boletins de ocorrência e apresentaram queixas à direção da escola após episódios de intimidação e ameaças envolvendo um estudante do ensino médio. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal T7 News.

Segundo relatos obtidos pelo site, o aluno teria apresentado comportamento agressivo e chegou a exibir um objeto semelhante a um canivete, causando medo entre colegas e preocupação entre os responsáveis.

Uma das mães contou que procurou a escola ao saber que a filha havia sido ameaçada e ofendida pelo estudante. A direção teria prometido separar os alunos, mas o agressor continuou frequentando a mesma sala. “Nosso maior medo é que algo grave aconteça antes que tomem uma atitude”, desabafou um pai à reportagem.

No boletim de ocorrência, um responsável relatou que chegou a ser confrontado e insultado pelo estudante durante a saída dos alunos.

A escola informou, em nota, que lamenta o ocorrido e que as medidas cabíveis foram adotadas conforme as normas internas, em diálogo com as famílias e o Conselho Tutelar. “Reafirmamos nosso compromisso com um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para todos os estudantes”, declarou a instituição.

