Pais denunciam ameaças em escola particular de Taubaté

Pais de alunos da rede particular Elite/Idesa, em Taubaté, registraram boletins de ocorrência e apresentaram queixas à direção da escola após episódios de intimidação e ameaças envolvendo um estudante do ensino médio. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal T7 News.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo relatos obtidos pelo site, o aluno teria apresentado comportamento agressivo e chegou a exibir um objeto semelhante a um canivete, causando medo entre colegas e preocupação entre os responsáveis.
Uma das mães contou que procurou a escola ao saber que a filha havia sido ameaçada e ofendida pelo estudante. A direção teria prometido separar os alunos, mas o agressor continuou frequentando a mesma sala. “Nosso maior medo é que algo grave aconteça antes que tomem uma atitude”, desabafou um pai à reportagem.
No boletim de ocorrência, um responsável relatou que chegou a ser confrontado e insultado pelo estudante durante a saída dos alunos.
A escola informou, em nota, que lamenta o ocorrido e que as medidas cabíveis foram adotadas conforme as normas internas, em diálogo com as famílias e o Conselho Tutelar. “Reafirmamos nosso compromisso com um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para todos os estudantes”, declarou a instituição.