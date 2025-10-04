04 de outubro de 2025
CRIME

Moto avaliada em R$ 42 mil é furtada de casa em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Moto foi levada de casa
Uma motocicleta avaliada em aproximadamente R$ 42 mil foi furtada na madrugada de sexta-feira (3) dentro de uma residência na rua Joaquim Antônio Martins, no bairro Jardim Mariana II, zona leste de São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h55, mas só foi percebido cerca de uma hora depois, quando o proprietário chegou em casa e encontrou o portão arrombado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que três pessoas chegam ao imóvel, arrombam o portão e levam a moto. A ação durou pouco mais de um minuto.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São José dos Campos e está sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

