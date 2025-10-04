Moto avaliada em R$ 42 mil é furtada de casa em SJC

Uma motocicleta avaliada em aproximadamente R$ 42 mil foi furtada na madrugada de sexta-feira (3) dentro de uma residência na rua Joaquim Antônio Martins, no bairro Jardim Mariana II, zona leste de São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h55, mas só foi percebido cerca de uma hora depois, quando o proprietário chegou em casa e encontrou o portão arrombado.