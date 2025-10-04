04 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem é preso após atirar e ameaçar ex-namorada no Vale

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Arma apreendida com o suspeito, em Cachoeira Paulista
Arma apreendida com o suspeito, em Cachoeira Paulista

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (4), em Cachoeira Paulista, após atirar na casa e ameaçar a ex-namorada.

Ele foi preso durante atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo pelo bairro Vila Carmem.

Policiais Militares do 23° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam o homem que havia ameaçado a ex-namorada e efetuado disparos de arma de fogo na direção da casa da vítima.

Diante dos fatos, o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

