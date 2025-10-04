Homem é preso após atirar e ameaçar ex-namorada no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (4), em Cachoeira Paulista, após atirar na casa e ameaçar a ex-namorada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi preso durante atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo pelo bairro Vila Carmem.