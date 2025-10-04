04 de outubro de 2025
TRÁFICO

PM prende homem com meio quilo de drogas na zona norte de S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José

Um homem foi preso pela Polícia Militar com meio quilo de drogas na zona norte de São José dos Campos, na manhã deste sábado (4).

Por volta das 11h30, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Minas Gerais, na região norte, ao adentrarem a rua Padre Wagner Rodolfo da Silva, visualizaram um homem em atitude suspeita.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, diante das contradições apresentadas durante a entrevista, foi feita uma varredura nas proximidades.

Uma sacola foi encontrada escondida sob uma árvore, contendo grande quantidade de entorpecentes, totalizando 510 gramas entre cocaína, maconha, crack e drogas sintéticas.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi realizada a apreensão das drogas.

