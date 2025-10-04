PM prende homem com meio quilo de drogas na zona norte de S. José

Um homem foi preso pela Polícia Militar com meio quilo de drogas na zona norte de São José dos Campos, na manhã deste sábado (4).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Por volta das 11h30, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Minas Gerais, na região norte, ao adentrarem a rua Padre Wagner Rodolfo da Silva, visualizaram um homem em atitude suspeita.
Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, diante das contradições apresentadas durante a entrevista, foi feita uma varredura nas proximidades.
Uma sacola foi encontrada escondida sob uma árvore, contendo grande quantidade de entorpecentes, totalizando 510 gramas entre cocaína, maconha, crack e drogas sintéticas.
O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi realizada a apreensão das drogas.