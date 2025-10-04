SJC: Homem é preso após furtar R$ 2,4 mil em produtos de shopping

Na noite dessa sexta-feira (3), por volta das 20h25, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em uma loja no interior de um shopping, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na região central de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Funcionários da loja conseguiram identificar o homem e, na abordagem da equipe, constatou-se que ele carregava mercadorias sem pagamento.