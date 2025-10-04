04 de outubro de 2025
Logo Sampi
Logo Sampi
LADRÃO DE LOJAS

SJC: Homem é preso após furtar R$ 2,4 mil em produtos de shopping

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
PM prende criminoso por furto em lojas em São José dos Campos
Na noite dessa sexta-feira (3), por volta das 20h25, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em uma loja no interior de um shopping, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na região central de São José dos Campos.

Funcionários da loja conseguiram identificar o homem e, na abordagem da equipe, constatou-se que ele carregava mercadorias sem pagamento.

Em seguida, a gerente de outra loja informou aos policiais que o mesmo suspeito havia furtado sua loja momentos antes.

Na sacola apreendida estavam diversos itens das duas lojas, totalizando R$ 2.404,95 em mercadorias recuperadas, entre roupas, bolsas, calçados e perfumes.

O criminoso foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, onde permaneceu à disposição da justiça.

 

