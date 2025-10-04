PM prende homem por receptação e recupera carro em São José

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por receptação e recuperaram um veículo Fiat Fastback, que havia sido roubado no município do Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação teve início após uma empresa de monitoramento informar que o carro estaria em deslocamento pelo Vale do Paraíba, passando por Caçapava em direção a São José dos Campos, na manhã de sábado (4), por volta das 5h15.