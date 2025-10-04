04 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO

PM prende homem por receptação e recupera carro em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
PM prendeu homem por receptação e recuperaram o Fiat Fastback
PM prendeu homem por receptação e recuperaram o Fiat Fastback

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por receptação e recuperaram um veículo Fiat Fastback, que havia sido roubado no município do Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação teve início após uma empresa de monitoramento informar que o carro estaria em deslocamento pelo Vale do Paraíba, passando por Caçapava em direção a São José dos Campos, na manhã de sábado (4), por volta das 5h15.

De imediato, as equipes da PM iniciaram acompanhamento e cerco, localizando o veículo na avenida João Guilhermino, na região central de São José.

Foi realizada a abordagem e o condutor foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça. O veículo produto de roubo registrado no Rio de Janeiro foi apreendido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários