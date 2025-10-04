PM prende homem por receptação e recupera carro em São José

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por receptação e recuperaram um veículo Fiat Fastback, que havia sido roubado no município do Rio de Janeiro.
A ação teve início após uma empresa de monitoramento informar que o carro estaria em deslocamento pelo Vale do Paraíba, passando por Caçapava em direção a São José dos Campos, na manhã de sábado (4), por volta das 5h15.
De imediato, as equipes da PM iniciaram acompanhamento e cerco, localizando o veículo na avenida João Guilhermino, na região central de São José.
Foi realizada a abordagem e o condutor foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça. O veículo produto de roubo registrado no Rio de Janeiro foi apreendido.