Homem procurado por roubo é preso na região sul de São José

Um homem procurado pela Justiça pelo cometimento de roubo foi preso neste sábado (4), na região sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta das 12h, no bairro Jardim Imperial, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito.