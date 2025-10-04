04 de outubro de 2025
PRISÃO

Homem procurado por roubo é preso na região sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem procurado pela Justiça pelo cometimento de roubo foi preso neste sábado (4), na região sul de São José dos Campos.

Por volta das 12h, no bairro Jardim Imperial, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito.

A ocorrência foi conduzida Central de Flagrantes de São José dos Campos, na qual o procurado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

