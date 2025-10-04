VIOLÊNCIA: Mulher é assassinada a facadas; ex-parceiro é suspeito

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na noite da última quinta-feira (2) em Araçuaí, na região do Vale do Jequitinhonha (MG). A vítima foi identificada como Maria Lidiane Moreira dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma residência na avenida Bom Jesus, no bairro Alto Mercado. Maria Lidiane apresentava três ferimentos: um na cabeça, um no pescoço e outro na mão esquerda.