05 de outubro de 2025
MINAS GERAIS

VIOLÊNCIA: Mulher é assassinada a facadas; ex-parceiro é suspeito

Por Da redação | Vale do Jequitinhonha
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mulher é assassinada a facadas e ex-parceiro é o principal suspeito
Mulher é assassinada a facadas e ex-parceiro é o principal suspeito

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na noite da última quinta-feira (2) em Araçuaí, na região do Vale do Jequitinhonha (MG). A vítima foi identificada como Maria Lidiane Moreira dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma residência na avenida Bom Jesus, no bairro Alto Mercado. Maria Lidiane apresentava três ferimentos: um na cabeça, um no pescoço e outro na mão esquerda.

Segundo o boletim de ocorrência, Lidiane foi atacada dentro de sua casa. Mesmo gravemente ferida, ela conseguiu chegar até a residência de sua mãe, onde desmaiou no quarto e não sobreviveu.

Testemunhas relataram que o crime foi perpetrado pelo ex-parceiro da vítima, que fugiu de bicicleta logo após o ataque.

A perícia confirmou as lesões, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Conforme a mãe de Maria Lidiane, ela vinha recebendo ameaças desde o término do relacionamento.

A vítima chegou a solicitar uma medida protetiva quando residia em Coronel Murta, onde recebia apoio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.

Há cerca de dez dias, Maria Lidiane retornou a Araçuaí, mas não informou à equipe da patrulha que estava sob acompanhamento.

A Polícia Militar realizou buscas na região imediatamente após o crime, mas até a última atualização desta reportagem, o autor ainda não havia sido encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

* Com informações do jornal O Tempo

