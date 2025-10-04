VIOLÊNCIA: Mulher é assassinada a facadas; ex-parceiro é suspeito

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na noite da última quinta-feira (2) em Araçuaí, na região do Vale do Jequitinhonha (MG). A vítima foi identificada como Maria Lidiane Moreira dos Santos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma residência na avenida Bom Jesus, no bairro Alto Mercado. Maria Lidiane apresentava três ferimentos: um na cabeça, um no pescoço e outro na mão esquerda.
Segundo o boletim de ocorrência, Lidiane foi atacada dentro de sua casa. Mesmo gravemente ferida, ela conseguiu chegar até a residência de sua mãe, onde desmaiou no quarto e não sobreviveu.
Testemunhas relataram que o crime foi perpetrado pelo ex-parceiro da vítima, que fugiu de bicicleta logo após o ataque.
A perícia confirmou as lesões, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Conforme a mãe de Maria Lidiane, ela vinha recebendo ameaças desde o término do relacionamento.
A vítima chegou a solicitar uma medida protetiva quando residia em Coronel Murta, onde recebia apoio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.
Há cerca de dez dias, Maria Lidiane retornou a Araçuaí, mas não informou à equipe da patrulha que estava sob acompanhamento.
A Polícia Militar realizou buscas na região imediatamente após o crime, mas até a última atualização desta reportagem, o autor ainda não havia sido encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
* Com informações do jornal O Tempo