Operação prende dois homens e interdita adegas em Jacareí

Uma ação conjunta de fiscalização resultou na prisão de dois homens, na interdição de duas adegas e na apreensão de bebidas alcoólicas adulteradas em Jacareí, na noite de sexta-feira (3). A operação, batizada de “Antídoto”, foi confirmada pela Prefeitura e teve como foco o combate à comercialização de bebidas falsificadas no município.
A força-tarefa reuniu equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Procon, Polícia Militar e Polícia Civil. Segundo a administração municipal, a iniciativa foi motivada pela preocupação crescente com casos de intoxicação por metanol registrados em diversas cidades do estado de São Paulo e em outras regiões do país. Um caso suspeito também é investigado em São José dos Campos.
Durante as ações, o dono de uma adega localizada no Parque Santo Antônio foi preso após os fiscais encontrarem 23 garrafas de destilados sem identificação do Ministério da Agricultura, selo fiscal ou rótulo em português. O caso foi registrado como descaminho, e o suspeito foi liberado após pagamento de fiança.
Na região central, outro homem que estava foragido por furto foi capturado dentro de uma adega, que acabou interditada por operar de forma irregular como tabacaria. Já no Jardim das Indústrias, um estabelecimento foi fechado por exercer atividade de entretenimento sem a devida autorização. Outras duas adegas, localizadas nos bairros Jardim Califórnia e Jardim Santa Marina, foram autuadas pela venda de produtos vencidos.
Em outro ponto da cidade, no bairro Campo Grande, agentes recolheram três galões de 20 litros de bebida alcoólica sem procedência identificada, que foram encaminhados para análise laboratorial.
Em nota, a Prefeitura de Jacareí alertou comerciantes a reforçarem a atenção quanto à origem dos produtos, adquirindo bebidas apenas de fornecedores legalizados. Aos consumidores, a recomendação é optar por marcas conhecidas, verificar rótulos, lacres de segurança e selo fiscal, evitando riscos à saúde.
As autoridades não divulgaram os nomes dos detidos nem dos estabelecimentos autuados.