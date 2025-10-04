Operação prende dois homens e interdita adegas em Jacareí

Uma ação conjunta de fiscalização resultou na prisão de dois homens, na interdição de duas adegas e na apreensão de bebidas alcoólicas adulteradas em Jacareí, na noite de sexta-feira (3). A operação, batizada de “Antídoto”, foi confirmada pela Prefeitura e teve como foco o combate à comercialização de bebidas falsificadas no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A força-tarefa reuniu equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Procon, Polícia Militar e Polícia Civil. Segundo a administração municipal, a iniciativa foi motivada pela preocupação crescente com casos de intoxicação por metanol registrados em diversas cidades do estado de São Paulo e em outras regiões do país. Um caso suspeito também é investigado em São José dos Campos.