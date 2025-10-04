04 de outubro de 2025
EXPECTATIVA

R$ 10 bi: Projeto do trem que liga São Paulo a São José avança

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Trem deve ligar São Paulo a São José dos Campos
Trem deve ligar São Paulo a São José dos Campos

O Trem Intercidades Eixo Leste (TIC-Leste), que ligará São Paulo a São José dos Campos, avança para a segunda de seis etapas de desenvolvimento dentro do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo do Estado. O projeto está atualmente em fase de estudos de base, etapa que antecede a audiência pública, quando a população poderá opinar sobre o traçado, impacto e benefícios da obra.

O trajeto proposto deve conectar São Paulo à Região Metropolitana e a São José dos Campos, com tempo médio de viagem estimado em 75 minutos. A extensão total ficará entre 80 e 130 quilômetros, atendendo cerca de 2,7 milhões de pessoas em quatro cidades que ainda serão definidas.

O investimento previsto é de R$ 10 bilhões, contemplando obras, infraestrutura e operação. Ainda não há data definida para o início das obras, mas a iniciativa representa um importante passo rumo à integração ferroviária do Vale do Paraíba, fortalecendo a ligação entre o interior e a capital paulista.

Quando concluído, o projeto deve impulsionar a mobilidade regional, o desenvolvimento econômico e reduzir a dependência das rodovias, trazendo de volta aos trilhos o tradicional “trem do interior”, agora com tecnologia, conforto e sustentabilidade.

