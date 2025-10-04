R$ 10 bi: Projeto do trem que liga São Paulo a São José avança

O Trem Intercidades Eixo Leste (TIC-Leste), que ligará São Paulo a São José dos Campos, avança para a segunda de seis etapas de desenvolvimento dentro do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo do Estado. O projeto está atualmente em fase de estudos de base, etapa que antecede a audiência pública, quando a população poderá opinar sobre o traçado, impacto e benefícios da obra.

O trajeto proposto deve conectar São Paulo à Região Metropolitana e a São José dos Campos, com tempo médio de viagem estimado em 75 minutos. A extensão total ficará entre 80 e 130 quilômetros, atendendo cerca de 2,7 milhões de pessoas em quatro cidades que ainda serão definidas.