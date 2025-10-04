Após salvar vidas doando órgãos, Gustavo é enterrado neste sábado

O corpo do adolescente Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, será enterrado neste sábado (4), em São José dos Campos, para comoção de familiares e amigos. O jovem foi vítima de um acidente de moto na cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O velório é realizado na manhã deste sábado no Cemitério Parque das Flores, na zona sul de São José. O sepultamento será no mesmo local, às 14h30.
A família decidiu doar os órgãos de Gustavo, o que ajudou a salvar ao menos cinco vidas. Os órgãos foram captados no Hospital Municipal de São José dos Campos, sob aplausos de funcionários, familiares e amigos numa corrente de amor pelo adolescente.
Nas redes sociais, a mãe de Gustavo, Gisleine Souza, homenageou o filho: “Obrigada pelos 17 anos que tive o privilégio de ter você. Mamãe já tá morrendo de saudades”.
“Dizem que oração de mãe ultrapassa todas as barreiras e chega ao céu. Desde domingo minha vida está sendo orar, pedir a Deus misericórdia. Assim como o Gustavo foi formado no meu ventre, eu peço que Deus forme ele novamente naquele leito, que ele ressuscite e seja um testemunho vivo do amor de Cristo”, escreveu a mãe.
Vida.
Morador do bairro 31 de Março, na zona sul da cidade, Gustavo era lembrado por amigos e familiares como um jovem humilde, trabalhador desde os 15 anos e dono de um coração generoso.
Gustavo sofreu um acidente na madrugada de domingo (28), na rodovia Henrique Eroles, próximo ao bairro Chácaras Reunidas. Ele estava na garupa de uma motocicleta Bajaj Dominar 400, conduzida por Miguel Almeida, que não possuía habilitação. Ambos estavam sem capacete.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o piloto não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, a moto perdeu o controle, bateu na sarjeta e caiu. Gustavo foi socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu.