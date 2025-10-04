Após salvar vidas doando órgãos, Gustavo é enterrado neste sábado

O corpo do adolescente Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, será enterrado neste sábado (4), em São José dos Campos, para comoção de familiares e amigos. O jovem foi vítima de um acidente de moto na cidade.

O velório é realizado na manhã deste sábado no Cemitério Parque das Flores, na zona sul de São José. O sepultamento será no mesmo local, às 14h30.