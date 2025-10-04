Vídeo mostra apreensão de cocaína avaliada em R$ 2 mi no Vale

Vídeo divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de uma carga milionária de drogas em um carro interceptado na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na madrugada deste sábado (4). O motorista de 32 anos foi preso em flagrante. A carga foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta das 3h30 deste sábado, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos e do Núcleo de Operações Especiais de São Paulo deram ordem de parada ao veículo GM Ônix, branco, no km 127 da Via Dutra, em Caçapava.