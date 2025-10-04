Vídeo mostra apreensão de cocaína avaliada em R$ 2 mi no Vale

Vídeo divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de uma carga milionária de drogas em um carro interceptado na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na madrugada deste sábado (4). O motorista de 32 anos foi preso em flagrante. A carga foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões.
Por volta das 3h30 deste sábado, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos e do Núcleo de Operações Especiais de São Paulo deram ordem de parada ao veículo GM Ônix, branco, no km 127 da Via Dutra, em Caçapava.
O motorista desobedeceu, fugiu e entrou na área urbana de Caçapava. Após alguns minutos de acompanhamento, o veículo foi abordado pela PRF. Questionado, o motorista apresentou versões contraditórias a respeito do destino da viagem, alegando estar em apoio aos romeiros, mas não justificou o motivo da fuga.
Após vistoria no veículo, foram encontrados 110 tabletes de pasta base de cocaína em caixas de papelão. O motorista confirmou que sabia da existência da droga e disse que receberia R$ 4.000 para transportá-la de Jacareí para Taubaté.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.