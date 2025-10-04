Com cocaína milionária no carro, homem diz que 'apoiava romeiros'

Um motorista de 32 anos foi preso em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na madrugada deste sábado (4), com 110 tabletes de pasta base de cocaína em caixas de papelão veículo. A carga foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões.
Após desobedecer a ordem de parada e fugir dos policiais, o motorista foi detido e disse que estava “em apoio aos romeiros”. A mentira não colou.
O motorista foi interceptado pela PRF por volta das 3h30 deste sábado, quando policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos e do Núcleo de Operações Especiais de São Paulo deram ordem de parada ao veículo GM Ônix, branco, no km 127 da rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.
O motorista desobedeceu, fugiu e entrou na área urbana de Caçapava. Após alguns minutos de acompanhamento, o veículo foi abordado pela PRF. Questionado, o motorista apresentou versões contraditórias a respeito do destino da viagem, alegando estar em apoio aos romeiros, mas não justificou o motivo da fuga.
Após vistoria no veículo, foram encontrados 110 tabletes de pasta base de cocaína em caixas de papelão. O motorista confirmou que sabia da existência da droga e disse que receberia R$ 4.000 para transportá-la de Jacareí para Taubaté.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.