Com cocaína milionária no carro, homem diz que 'apoiava romeiros'

Um motorista de 32 anos foi preso em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na madrugada deste sábado (4), com 110 tabletes de pasta base de cocaína em caixas de papelão veículo. A carga foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

Após desobedecer a ordem de parada e fugir dos policiais, o motorista foi detido e disse que estava “em apoio aos romeiros”. A mentira não colou.