Músico cristão e PRF, Marinho morre no Vale e comove comunidade

Morreu nessa sexta-feira (3) o policial rodoviário federal e músico cristão Marcílio Marinho Pereira, de Guaratinguetá. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo do policial e músico foi velado na sexta, no Velório Municipal de Guaratinguetá, e sepultado na manhã deste sábado (4), Cemitério Pio 12, em Aparecida.
Marinho, como era conhecido, participava ativamente da Paróquia São Francisco, em Guaratinguetá, como músico e membro da comunidade cristã.
“Hoje nos despedimos do nosso amigo e servo de Deus, Marinho. Ele que se dedicava com tanto amor e carinho à nossa paróquia, hoje nos unimos em oração pelo seu descanso e conforto de sua família, em especial sua esposa Conceição”, diz nota da paróquia.
Também a Diretoria do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de São Paulo divulgou uma nota lamentando a morte de Marinho, que trabalhava na 8ª Delegacia da PRF de Roseira.
“Neste momento rogamos a Deus, fé e resignação para que sua família e amigos possam superar este momento de dor e grande perda”, disse o sindicato.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Marinho, muito querido por colegas de trabalho e membros da comunidade cristã.
“Agora Marinho vai ser cantando no coro dos Anjos. Sua lembrança vai estar sempre guardada no coração de todos, pois tantas vezes animou nossas missas, mesmo estando frágil, sem forças, mas estava ali”, disse Márcia Silva.
“Vamos lembrar muito, ouvindo as músicas que ele tocava. Eu amava ele cantar. Deus o acolha em seus braços”, afirmou Geni Cabrini.