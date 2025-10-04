Músico cristão e PRF, Marinho morre no Vale e comove comunidade

Morreu nessa sexta-feira (3) o policial rodoviário federal e músico cristão Marcílio Marinho Pereira, de Guaratinguetá. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do policial e músico foi velado na sexta, no Velório Municipal de Guaratinguetá, e sepultado na manhã deste sábado (4), Cemitério Pio 12, em Aparecida.