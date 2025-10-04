Deic prende fornecedor de insumos para a falsificação de bebidas

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um dos principais fornecedores de insumos usados na falsificação de bebidas alcoólicas. A ação aconteceu no Jardim Carumbé, na zona norte de São Paulo, nessa sexta-feira (3), durante operação voltada ao combate à comercialização de bebidas falsificadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os investigadores da 1ª Divecar (Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos) descobriram que o suspeito usava dois imóveis para armazenar o material. O local servia de base para manter e distribuir os produtos.
O homem comercializava garrafas, tampas, rótulos, caixas para embalagem e até selos falsificados de Imposto sobre Produtos Industrializados, que eram colados nas garrafas para simular a originalidade do produto. Segundo a investigação, o material abastecia falsificadores em várias regiões do estado, principalmente no interior paulista.
Conforme os policiais, o suspeito montou uma rede para comprar garrafas de bebidas alcoólicas, que eram lavadas e reutilizadas. Depois, recebiam rótulos falsos, tampas, selos de autenticidade e caixas, que simulavam os produtos originais. Os falsificadores também usavam presas para envasar os materiais, além de centenas de garrafas e milhares de itens para a falsificação.
As investigações para identificar outros envolvidos no esquema, como gráficas que produzem os rótulos, fabricantes de tampas e os responsáveis pelo envasamento prosseguem. O suspeito foi autuado por crimes contra a propriedade industrial e contra as relações de consumo.