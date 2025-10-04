Deic prende fornecedor de insumos para a falsificação de bebidas

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um dos principais fornecedores de insumos usados na falsificação de bebidas alcoólicas. A ação aconteceu no Jardim Carumbé, na zona norte de São Paulo, nessa sexta-feira (3), durante operação voltada ao combate à comercialização de bebidas falsificadas.

Os investigadores da 1ª Divecar (Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos) descobriram que o suspeito usava dois imóveis para armazenar o material. O local servia de base para manter e distribuir os produtos.