SJC: Museu do Folclore ganha nome da folclorista Angela Savastano

Em homenagem à folclorista Angela Savastano, falecida no dia 5 de agosto, o Museu do Folclore passa a ser denominado Museu do Folclore de São José dos Campos Maria Angela Piovesan Savastano. A decisão consta do Decreto Municipal 20.014/2025, que entrou em vigor no dia 22 de agosto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Angela Savastano é uma das principais responsáveis pela idealização e criação do Museu do Folclore, a partir da sua participação na antiga Comissão Municipal de Folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nos anos 1980.
Posteriormente, Angela também foi responsável pela criação do CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que passou a fazer a gestão do Museu do Folclore.
O Museu do Folclore, que completará 28 anos no dia 7 de dezembro, é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo instalado no Parque da Cidade, em Santana, na região norte, desde 1997. No mesmo dia, a abertura do presépio marca o início do Ciclo de Natal.
Perfil.
Angela Savastano nasceu em Campo Grande (RJ) e mudou-se com a família para São José dos Campos em 1945, quando sua mãe resolveu acompanhar o irmão tuberculoso para se tratar. Casou-se com o médico Rubens Savastano e teve sete filhos.
Angela frequentou a Escola de Belas Artes em São José, onde também se formou em Ciências Sociais. Concluiu, posteriormente, em São Paulo, uma especialização em folclore, tornando-se bastante conhecida como folclorista. A folclorista faleceu aos 92 anos de idade.