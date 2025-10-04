SJC: Museu do Folclore ganha nome da folclorista Angela Savastano

Em homenagem à folclorista Angela Savastano, falecida no dia 5 de agosto, o Museu do Folclore passa a ser denominado Museu do Folclore de São José dos Campos Maria Angela Piovesan Savastano. A decisão consta do Decreto Municipal 20.014/2025, que entrou em vigor no dia 22 de agosto.

Angela Savastano é uma das principais responsáveis pela idealização e criação do Museu do Folclore, a partir da sua participação na antiga Comissão Municipal de Folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nos anos 1980.