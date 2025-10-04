Moradores protestam contra corte de árvores no Centro de Taubaté

Moradores de Taubaté vão se reunir neste sábado em manifestação contra o corte de árvores na Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no Centro da cidade, onde será instalada uma unidade da loja Havan.

O ato está marcado para 14h, em protesto à supressão e poda de árvores saudáveis no local, motivadas pela construção da loja. A data foi escolhida por ser Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia e dos animais.