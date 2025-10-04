VÍDEO: Assalto é registrado na Rua da Praia Grande, em Ubatuba

Uma pessoa foi vítima de assalto na tarde desta sexta-feira (3) na Avenida Armando Barros Pereira, conhecida como rua da Praia Grande, em Ubatuba.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h10, após uma popular solicitar atendimento. Três indivíduos teriam abordado a vítima, mas não foi informado o que foi levado no crime.