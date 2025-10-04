04 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

VÍDEO: Assalto é registrado na Rua da Praia Grande, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Uma pessoa foi vítima de assalto na tarde desta sexta-feira (3) na Avenida Armando Barros Pereira, conhecida como rua da Praia Grande, em Ubatuba.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h10, após uma popular solicitar atendimento. Três indivíduos teriam abordado a vítima, mas não foi informado o que foi levado no crime.

A vítima recebeu orientações no local. Até o momento, ninguém foi preso.

