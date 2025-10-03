Noivo foge para ficar com melhor amigo e avisa por carta

O que seria o grande sonho de Larissa terminou em frustração. Após três anos de namoro e uma festa planejada para três dias, com 350 convidados e 45 casais de padrinhos, a jovem viu seu casamento desmoronar pouco antes da data marcada.
A celebração aconteceria depois de muito esforço. Larissa havia vendido seus estúdios de fotografia e reunido cerca de R$ 50 mil para organizar o evento. Meses antes do “sim”, no entanto, o noivo desapareceu. Dias mais tarde, ela recebeu uma carta em que ele admitia ter fugido com o melhor amigo dela, que também seria padrinho da cerimônia.
O impacto da notícia foi devastador. A jovem entrou em depressão, enfrentou a perda de 70% do cabelo devido ao estresse e precisou arcar sozinha com o cancelamento de toda a festa.
Para tentar se recuperar, Larissa decidiu contar sua experiência no TikTok. O relato viralizou rapidamente, e ela passou a ser chamada de “Corna Mimosa” pelos internautas.
Atualmente, ela segue amparada pela mãe, pelas amigas, pela fé e pela terapia. Apesar de tudo, afirma que não desistiu de acreditar no amor.