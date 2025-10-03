Noivo foge para ficar com melhor amigo e avisa por carta

O que seria o grande sonho de Larissa terminou em frustração. Após três anos de namoro e uma festa planejada para três dias, com 350 convidados e 45 casais de padrinhos, a jovem viu seu casamento desmoronar pouco antes da data marcada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A celebração aconteceria depois de muito esforço. Larissa havia vendido seus estúdios de fotografia e reunido cerca de R$ 50 mil para organizar o evento. Meses antes do “sim”, no entanto, o noivo desapareceu. Dias mais tarde, ela recebeu uma carta em que ele admitia ter fugido com o melhor amigo dela, que também seria padrinho da cerimônia.