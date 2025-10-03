Jovem é levado à morte por tribunal do crime

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros após ser retirado de casa por dois homens encapuzados. A vítima foi atingida por vários disparos e morreu antes da chegada do socorro.
O crime ocorreu na noite do último sábado (20), em Lagoa Formosa, no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, moradores ouviram gritos de pedido de ajuda e, em seguida, o som dos disparos. O corpo foi encontrado caído no meio da rua, cercado por cápsulas de munição.
A mãe contou à polícia que havia quitado parte de uma dívida de drogas do filho dias antes do crime, por meio de PIX. O comprovante da transferência foi entregue aos investigadores, assim como o celular da vítima, que passará por perícia.
Câmeras de segurança registraram imagens que apontam semelhança entre as roupas de um dos suspeitos e as descritas por testemunhas. Até agora, ninguém foi preso.