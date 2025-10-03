Mãe quebra o braço de filha bebê após rolar em cima dela

Um casal foi preso em flagrante após levar uma bebê de quatro meses com fraturas no braço para atendimento médico. As autoridades identificaram que as lesões não eram recentes e haviam ocorrido dias antes da procura por socorro.

O caso aconteceu em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a criança apresentava três fraturas no braço, e a mãe alegou que teria rolado sobre a filha enquanto dormia.