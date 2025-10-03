04 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Mãe quebra o braço de filha bebê após rolar em cima dela

Por Da Redação | Arapongas (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMMT
Mãe quebra o braço de filha bebê após rolar em cima dela
Mãe quebra o braço de filha bebê após rolar em cima dela

Um casal foi preso em flagrante após levar uma bebê de quatro meses com fraturas no braço para atendimento médico. As autoridades identificaram que as lesões não eram recentes e haviam ocorrido dias antes da procura por socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a criança apresentava três fraturas no braço, e a mãe alegou que teria rolado sobre a filha enquanto dormia.

A médica responsável pelo atendimento desconfiou da gravidade dos ferimentos e da demora em buscar ajuda, acionando a polícia.

A Justiça determinou que a mãe e o padrasto da criança permaneçam presos enquanto as investigações prosseguem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários