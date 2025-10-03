Vocalista do Detonautas convida fãs para corrida em São José

O cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (3) ao convidar fãs de São José dos Campos para uma corrida de rua antes da apresentação do grupo na cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O encontro está marcado para este sábado (4), às 18h30, na Farma Conde Arena. De lá, os participantes seguem em direção à ponte do Urbanova. Segundo Tico, a ideia é que cada um faça o percurso no seu ritmo: é possível caminhar ou correr trechos de 1, 2, 3 ou até 8 quilômetros. O músico reforçou ainda a importância de hidratação e cuidados médicos antes da prática da atividade física.
A corrida vai seguir pela Via Oeste, depois pela Lineu de Moura e vai até o final da Shishima Hifumi.
A ação antecede a participação da banda no Zamba Music Festival, que será realizado no Palácio Sunset, também em São José dos Campos. O evento começa às 17h e se estende até a madrugada de domingo, com uma programação que mistura música, gastronomia e cultura.
Além dos Detonautas, sobem ao palco nomes como Zamba Music, Autorockers, Joe, Tenta! e Pedro Qualy. O festival também contará com atrações paralelas, como live painting, flash tattoo, feira de expositores, food park e um festival de cerveja artesanal com rótulos regionais e nacionais.
Os ingressos custam a partir de R$ 50, com meia-entrada para estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda inscritos no CadÚnico. Também haverá ingresso solidário: quem doar 1 kg de alimento não perecível garante valor promocional.