Vocalista do Detonautas convida fãs para corrida em São José

O cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (3) ao convidar fãs de São José dos Campos para uma corrida de rua antes da apresentação do grupo na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O encontro está marcado para este sábado (4), às 18h30, na Farma Conde Arena. De lá, os participantes seguem em direção à ponte do Urbanova. Segundo Tico, a ideia é que cada um faça o percurso no seu ritmo: é possível caminhar ou correr trechos de 1, 2, 3 ou até 8 quilômetros. O músico reforçou ainda a importância de hidratação e cuidados médicos antes da prática da atividade física.