05 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
Homicídio

'Vão morrer gostoso'; tentou defender familiares e foi esfaqueado

Por Da Redação | Sarandi (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Vão morrer gostoso'; tentou defender familiares e foi esfaqueado
'Vão morrer gostoso'; tentou defender familiares e foi esfaqueado

Um homem de 29 anos foi morto a facadas pelo ex-cunhado após tentar defender familiares. A vítima foi atingida por pelo menos cinco golpes durante a confusão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Sarandi, no Noroeste do Paraná, no último domingo (29). A vítima foi identificada como Givanildo Sorreschi, que tentou proteger a mãe e a irmã no momento do ataque.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou ao local com a intenção de cometer o crime. Ele já possuía histórico de agressões e ameaças contra a ex-companheira e a sogra.

A Guarda Municipal realizou a prisão logo após o homicídio. A Justiça converteu a detenção em prisão preventiva, e o homem seguirá encarcerado enquanto as investigações continuam.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários