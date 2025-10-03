'Vão morrer gostoso'; tentou defender familiares e foi esfaqueado

Um homem de 29 anos foi morto a facadas pelo ex-cunhado após tentar defender familiares. A vítima foi atingida por pelo menos cinco golpes durante a confusão.
O caso aconteceu em Sarandi, no Noroeste do Paraná, no último domingo (29). A vítima foi identificada como Givanildo Sorreschi, que tentou proteger a mãe e a irmã no momento do ataque.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou ao local com a intenção de cometer o crime. Ele já possuía histórico de agressões e ameaças contra a ex-companheira e a sogra.
A Guarda Municipal realizou a prisão logo após o homicídio. A Justiça converteu a detenção em prisão preventiva, e o homem seguirá encarcerado enquanto as investigações continuam.