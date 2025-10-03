Após matar amigo, ligou para mãe da vítima e marcou almoço

A mãe de Gustavo Henrique desabafou sobre a dor de perder o filho em uma entrevista concedida nesta segunda-feira (29). Segundo ela, o jovem foi assassinado por um amigo após uma discussão considerada banal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. A Polícia informou que o suspeito, já preso, chegou a ligar para Miriam confessando o homicídio, dizendo estar arrependido e tentando marcar um encontro com ela para um almoço.