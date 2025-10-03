05 de outubro de 2025
CRIME

Após matar amigo, ligou para mãe da vítima e marcou almoço

Por Da Redação | Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
A mãe de Gustavo Henrique desabafou sobre a dor de perder o filho em uma entrevista concedida nesta segunda-feira (29). Segundo ela, o jovem foi assassinado por um amigo após uma discussão considerada banal.

O crime aconteceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. A Polícia informou que o suspeito, já preso, chegou a ligar para Miriam confessando o homicídio, dizendo estar arrependido e tentando marcar um encontro com ela para um almoço.

Emocionada, Miriam descreveu Gustavo como seu grande companheiro de vida e de trabalho no bar da família, além de muito querido pelos vizinhos. “Tiraram tudo de mim”, afirmou, relatando que pediu a Deus para estar ao lado do filho. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime.

