Mulher de jogadora da seleção perde a vida após capotar carro

A influenciadora digital Rafaela Del Biachi, de 27 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3). Ela dirigia o veículo que capotou, resultando em sua morte e deixando outra jovem, da mesma idade, ferida.
O caso ocorreu na Rodovia Lix da Cunha, no Jardim Nova América, em Campinas, interior de São Paulo. A Polícia Militar encontrou o automóvel já capotado e acionou o resgate, que confirmou o óbito da motorista e lesões leves na passageira. Segundo os socorristas, Rafaela não utilizava cinto de segurança no momento do acidente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial como homicídio culposo e lesão corporal culposa. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da ocorrência.
Horas antes, Rafaela havia publicado vídeos em uma boate da cidade. Ela também era conhecida por ter se relacionado com a jogadora Kerolin, atacante do Manchester City e da Seleção Brasileira.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. A filha da influenciadora, Júlia, de 11 anos, fez um desabafo emocionante: disse não saber como viver sem a mãe e prometeu ser forte para honrar sua memória.
Mensagens de despedida também foram publicadas por pessoas próximas, como a amiga Sabrina S., que afirmou: “Você estava tão linda! Vai com Deus, amiga! Te amo muito.” A morte da jovem gerou grande comoção entre seguidores e conhecidos.