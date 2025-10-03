Mulher de jogadora da seleção perde a vida após capotar carro

A influenciadora digital Rafaela Del Biachi, de 27 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3). Ela dirigia o veículo que capotou, resultando em sua morte e deixando outra jovem, da mesma idade, ferida.

O caso ocorreu na Rodovia Lix da Cunha, no Jardim Nova América, em Campinas, interior de São Paulo. A Polícia Militar encontrou o automóvel já capotado e acionou o resgate, que confirmou o óbito da motorista e lesões leves na passageira. Segundo os socorristas, Rafaela não utilizava cinto de segurança no momento do acidente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial como homicídio culposo e lesão corporal culposa. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da ocorrência.