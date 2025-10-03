Cerco: fiscalização já fechou 37 adegas em São José em 2025

A intensificação das ações de fiscalização em São José dos Campos já resultou no fechamento de 37 adegas neste ano, segundo balanço da Prefeitura. As operações ganharam força após a onda de casos de intoxicação por metanol e fazem parte do Programa São José Unida, que reúne forças de segurança e órgãos municipais.

Ao todo, em 2025, foram 116 adegas notificadas, 56 autuadas e 37 interditadas. As infrações mais comuns envolvem descumprimento de horário de funcionamento, venda irregular de bebidas em copos, ausência de licença, obstrução de vias e perturbação do sossego.