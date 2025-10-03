05 de outubro de 2025
DE OLHO

Cerco: fiscalização já fechou 37 adegas em São José em 2025

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Adega fechada em São José dos Campos
Adega fechada em São José dos Campos

A intensificação das ações de fiscalização em São José dos Campos já resultou no fechamento de 37 adegas neste ano, segundo balanço da Prefeitura. As operações ganharam força após a onda de casos de intoxicação por metanol e fazem parte do Programa São José Unida, que reúne forças de segurança e órgãos municipais.

Ao todo, em 2025, foram 116 adegas notificadas, 56 autuadas e 37 interditadas. As infrações mais comuns envolvem descumprimento de horário de funcionamento, venda irregular de bebidas em copos, ausência de licença, obstrução de vias e perturbação do sossego.

Uma das ações de destaque ocorreu em agosto, com cumprimento de três mandados de busca e apreensão em estabelecimentos da Vila Maria e do centro. Durante a operação, um comércio foi interditado pela segunda vez, e em outro ponto foram apreendidas bebidas irregulares.

A ofensiva contou com apoio da Guarda Civil Municipal, incluindo equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e GTAM (Grupo Tático com Moto), do Departamento de Posturas Municipais, da Secretaria de Manutenção da Cidade e da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas). A participação da entidade marcou a primeira parceria em São José dos Campos, após denúncias de venda de bebidas falsificadas, contrabandeadas e sem registro.

De acordo com a administração municipal, as medidas seguem as diretrizes da Lei 10.822/2023, que instituiu o novo Código de Fiscalização de Posturas e prevê punições mais rígidas para estabelecimentos que promovem ou facilitam atividades ilegais.

