Patinetes chegam a novos bairros de São José; veja a lista

A partir deste sábado (4), o serviço de patinetes elétricos compartilhados será ampliado para os bairros da zona leste de São José dos Campos. A novidade foi anunciada pela JET, empresa que opera o sistema na cidade.
Os novos locais atendidos serão: Vila Industrial, Vila Tatetuba, Vila Tesouro, Jardim Ismênia, Vista Linda, Jardim Copacabana e Via Cambuí.
Para marcar a expansão, a empresa promoverá aulas gratuitas de condução segura neste sábado (4) e domingo (5), das 10h às 16h, na Praça Papa Paulo VI (Praça do BNH), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, no bairro Monte Castelo.
O serviço já funciona em diferentes áreas da cidade, incluindo Jardim Aquarius, Centro, Jardim São Dimas, Jardim Satélite, Jardim Oriente, Vila Ema, Parque da Cidade, Parque Industrial, Jardim Veneza, Jardim San Marino e Jardim Paulista.