Após denúncia de cometer @bus0, homem mata amante e a filha

Por Da Redação | Tanguá (RJ)
A Polícia Civil investiga o assassinato de mãe e filha ocorrido na noite de quinta-feira (2). As vítimas foram mortas a tiros dentro de casa, em circunstâncias que apontam para um duplo feminicídio.

O crime aconteceu em uma área rural de Tanguá, próximo à BR-101, no interior do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Aline dos Santos Barbosa, de 36 anos, e sua filha Gabrielle, de 15.

De acordo com a 70ª DP, a adolescente havia denunciado horas antes o empresário Moisés Belmont, amante da mãe, por abuso sexual. Pouco depois, mãe e filha foram encontradas baleadas.

Após o crime, o suspeito fugiu para Rio Bonito, onde foi localizado morto dentro do próprio carro. A polícia acredita que ele tenha cometido suicídio.

Em nota, a corporação informou que segue colhendo provas e depoimentos para confirmar a dinâmica dos fatos. As diligências continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

