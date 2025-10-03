Após denúncia de cometer @bus0, homem mata amante e a filha

A Polícia Civil investiga o assassinato de mãe e filha ocorrido na noite de quinta-feira (2). As vítimas foram mortas a tiros dentro de casa, em circunstâncias que apontam para um duplo feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em uma área rural de Tanguá, próximo à BR-101, no interior do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Aline dos Santos Barbosa, de 36 anos, e sua filha Gabrielle, de 15.