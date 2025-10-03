05 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Encontrou urso na trilha e filmou a própria morte

Por Da Redação | Grécia
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um alpinista de 61 anos registrou em vídeo os instantes que antecederam sua morte após ser atacado por um urso durante uma trilha. As imagens circulam nas redes sociais e repercutem desde que foram divulgadas pela imprensa.

O caso ocorreu em junho, na Floresta Fraktos, região montanhosa da Grécia próxima à fronteira com a Bulgária. Christos Stavrianidis filmava a caminhada quando notou um urso-pardo entre a vegetação.

Nas imagens, o alpinista chega a chamar o animal, sem perceber o risco da aproximação. Em seguida, o urso avança e o empurra para uma ravina. A queda foi fatal.

A gravação só veio a público nesta semana e causou grande comoção no país. Autoridades locais reforçaram alertas sobre os cuidados em áreas de preservação onde há presença de animais silvestres.

