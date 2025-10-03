Encontrou urso na trilha e filmou a própria morte

Um alpinista de 61 anos registrou em vídeo os instantes que antecederam sua morte após ser atacado por um urso durante uma trilha. As imagens circulam nas redes sociais e repercutem desde que foram divulgadas pela imprensa.

O caso ocorreu em junho, na Floresta Fraktos, região montanhosa da Grécia próxima à fronteira com a Bulgária. Christos Stavrianidis filmava a caminhada quando notou um urso-pardo entre a vegetação.