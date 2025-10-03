Mulher de SJC bebe gin e tem suspeita de intoxicação por metanol

Uma moradora de São José dos Campos, de 47 anos, apresentou suspeita de intoxicação por metanol após consumir um gin comprado em um mercado de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica e pelo Ministério da Saúde, que acompanham o caso.
De acordo com a Vigilância, a mulher começou a sentir sintomas em 28 de setembro, entre eles cólicas abdominais, dor de cabeça, diarreia e mal-estar geral. Mesmo após usar dipirona, não houve melhora significativa.
Ao retornar para São José, ela procurou atendimento no Hospital Municipal, onde foi internada para exames e recebeu alta médica após estabilização do quadro.
O órgão informou que o caso foi notificado em 1º de outubro como suspeita de intoxicação exógena por metanol. A paciente relatou que a bebida foi adquirida em um estabelecimento de Minas Gerais.
Até o momento, este é o único caso suspeito em investigação em São José dos Campos e na região.
As autoridades alertam para os riscos do consumo de bebidas alcoólicas de origem duvidosa, especialmente sem rótulo ou adquiridas em locais não regulamentados, que podem conter substâncias tóxicas.
Metanol.
Até as 16h desta sexta-feira (3), 113 casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica haviam sido registrados em todo o país, informou o Ministério da Saúde. A pasta começou a divulgar um boletim diário dos casos, com base nos dados enviados pelos estados.
Ao todo, são 11 casos confirmados e 102 em investigação. Na divisão por estados, São Paulo lidera com 101 registros (11 confirmados e 90 em investigação). Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 6 em Pernambuco; 2 na Bahia; 2 no Distrito Federal; 1 no Paraná; 1 no Mato Grosso do Sul.
Do total de casos notificados, 12 resultaram em morte, das quais uma está confirmada no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigadas.
Os óbitos investigados estão divididos pelos seguintes estados: 8 em São Paulo; 1 em Pernambuco; 1 na Bahia; 1 No Mato Grosso do Sul.
Informadas pelos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs) estaduais, as notificações de intoxicação por metanol foram repassadas ao Cievs nacional, que consolida os dados.
Antídoto
Para reduzir o impacto das intoxicações provocadas pelo metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) comprou 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, antidoto para esse tipo de intoxicação. A pasta está comprando mais 150 mil ampolas (5 mil tratamentos), para garantir o estoque do Sistema Único de Saúde.
O Ministério da Saúde também pediu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) faça um chamamento internacional das 10 maiores agências reguladoras nos seguintes países: Argentina, México, Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, China, Suíça e Austrália.
A pasta também enviou ofício para empresas e instituições da Índia, Estados Unidos e Portugal em que pede doação e cotação de compra para outro antídoto, o fomepizol. Atualmente, poucos países têm o produto em estoque.
O ministério também oficializou pedido a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou intenção de adquirir outras 1 mil do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da Opas, ampliando o estoque nacional.
Orientações
Na quarta (1º), o Ministério da Saúde orientou que os estados e os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação por metanol. A medida pretende fortalecer a vigilância epidemiológica e garantir uma resposta rápida e eficaz aos casos suspeitos.
No mesmo dia, foi instalada uma sala de situação para monitorar os casos. De caráter extraordinário, essa estrutura permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento e resposta nacional.