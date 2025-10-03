Mulher de SJC bebe gin e tem suspeita de intoxicação por metanol

Uma moradora de São José dos Campos, de 47 anos, apresentou suspeita de intoxicação por metanol após consumir um gin comprado em um mercado de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica e pelo Ministério da Saúde, que acompanham o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Vigilância, a mulher começou a sentir sintomas em 28 de setembro, entre eles cólicas abdominais, dor de cabeça, diarreia e mal-estar geral. Mesmo após usar dipirona, não houve melhora significativa.