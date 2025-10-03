05 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

'Deus é mais', diz homem de 24 anos após matar namorada

Por Da Redação | Caruaru (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
'Deus é mais', diz homem de 24 anos após matar namorada
'Deus é mais', diz homem de 24 anos após matar namorada

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (22), acusado de assassinar a companheira com dezenas de golpes de faca. A vítima, de 20 anos, foi atacada dentro de casa e não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu no bairro Pinheirópolis. De acordo com a Polícia Civil, Lindsey da Silva foi atingida cerca de 60 vezes. O delegado Márcio George informou que a motivação seria ciúmes, já que o relacionamento do casal era considerado instável por testemunhas.

Após a prisão, Eduardo Santos de Melo Farias foi levado ao Instituto Médico Legal. Ao ser abordado por um repórter, limitou-se a dizer “Deus é mais” quando questionado sobre o motivo do crime. Indagado se estava arrependido, apenas acenou com a cabeça.

O corpo de Lindsey será sepultado em São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul, sob forte comoção da família e amigos.

