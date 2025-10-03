Justiça autoriza primeira 'Marcha da Maconha' em Caraguá

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo autorizou a realização da primeira edição da Marcha da Maconha em Caraguatatuba. A decisão, assinada pelo juiz Eduardo de França Helene, permite a manifestação, mas impõe restrições quanto ao uso de drogas durante o evento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a determinação, o uso recreativo de entorpecentes está proibido, e a passeata só poderá ocorrer com controle de tráfego e isolamento parcial do trajeto pela Prefeitura. A organização foi advertida oficialmente em audiência realizada no dia 2 de outubro, quando também foi determinada a presença de forças de segurança para garantir a ordem pública.
Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que é contrária ao uso de substâncias ilícitas, mas que cumprirá a decisão judicial. A administração municipal ainda propôs a criação de um fórum aberto para discutir o uso medicinal do canabidiol.
A manifestação está programada para ocorrer na tarde deste sábado (4), no município do Litoral Norte paulista.