Justiça autoriza primeira 'Marcha da Maconha' em Caraguá

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo autorizou a realização da primeira edição da Marcha da Maconha em Caraguatatuba. A decisão, assinada pelo juiz Eduardo de França Helene, permite a manifestação, mas impõe restrições quanto ao uso de drogas durante o evento.

De acordo com a determinação, o uso recreativo de entorpecentes está proibido, e a passeata só poderá ocorrer com controle de tráfego e isolamento parcial do trajeto pela Prefeitura. A organização foi advertida oficialmente em audiência realizada no dia 2 de outubro, quando também foi determinada a presença de forças de segurança para garantir a ordem pública.